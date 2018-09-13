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Алли и Льорис не сыграют с "Ливерпулем"

"Тоттенхэм" продолжает подготовку к матчу пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ливерпуля" без трех игроков основного состава.

По информации пресс-службы "шпор", в матче точно не примут участие голкипер Уго Льорис, полузащитники Деле Алли и Мусса Сиссоко. У вратаря обнаружены проблемы с бедром, а у полузащитников повреждения подколенного сухожилия.

При этом отмечается, что Сиссоко может вернуться к тренировкам уже на следующей неделе.

Встреча между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" состоится 15 сентября в 14.30 по московскому времени.

"Газета.ру"
Теги: Алли Льорис Тоттенхэм Ливерпуль
Сегодня, 18:20
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