Алли и Льорис не сыграют с "Ливерпулем"

"Тоттенхэм" продолжает подготовку к матчу пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ливерпуля" без трех игроков основного состава.По информации пресс-службы "шпор", в матче точно не примут участие голкипер Уго Льорис, полузащитники Деле Алли и Мусса Сиссоко. У вратаря обнаружены проблемы с бедром, а у полузащитников повреждения подколенного сухожилия.При этом отмечается, что Сиссоко может вернуться к тренировкам уже на следующей неделе.Встреча между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" состоится 15 сентября в 14.30 по московскому времени.