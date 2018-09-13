Неймар запустил комиксы с собой в главной роли

Sonho realizado ! ?

Obtenha a primeira edi??o de Inked em https://t.co/dvdnq0kdR7 ! pic.twitter.com/9nxIM2qnsk — Neymar Jr (@neymarjr) September 12, 2018

Появились комиксы о нападающем "ПСЖ" Неймаре, которые имеют название Inked ("Татуированный")."Как и большинство детей, я мечтал о двух вещах: стать профессиональным футболистом и супергероем. Мне повезло играть в футбол на высшем уровне, теперь я могу представить публике современную и сильную историю в виде комиксов", – сказал Неймар.