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Неймар запустил комиксы с собой в главной роли

Появились комиксы о нападающем "ПСЖ" Неймаре, которые имеют название Inked ("Татуированный").

"Как и большинство детей, я мечтал о двух вещах: стать профессиональным футболистом и супергероем. Мне повезло играть в футбол на высшем уровне, теперь я могу представить публике современную и сильную историю в виде комиксов", – сказал Неймар.

Теги: Неймар
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