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Динияр Билялетдинов: остался в Литве по личным мотивам

Полузащитник "Тракая" Динияр Билялетдинов прокомментировал решение о продлении контракта с литовским клубом.

"Решил остаться в Литве по личным мотивам. Мне здесь комфортно, от добра добра не ищут. Из российских клубов конкретный разговор был с "Химками", менее конкретный – с командой не из Москвы. Также интерес проявляла команда из Скандинавии, но не срослось. Что касается сроков контракта, то он рассчитан до конца сезона", - цитирует Билялетдинова "Чемпионат.сом".
Теги: Билялетдинов Д.
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