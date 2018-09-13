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Гол Витселя через себя признали самым красивым в бундеслиге в августе (видео)

Бывший футболист "Зенита" Аксель Витсель, ныне выступающий за "Боруссию", забил самый красивый гол в чемпионате Германии в августе по версии болельщиков.

Полузащитник сборной Бельгии ударом через себя забил гол в ворота "Лейпцига" (4:1).

Теги: Витсель Боруссия Трансферы
Сегодня, 21:24
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Удар с метра, вратарь лежит... Самый красивый гол???


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Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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