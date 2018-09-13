Гол Витселя через себя признали самым красивым в бундеслиге в августе (видео)

Бывший футболист "Зенита" Аксель Витсель, ныне выступающий за "Боруссию", забил самый красивый гол в чемпионате Германии в августе по версии болельщиков.Полузащитник сборной Бельгии ударом через себя забил гол в ворота "Лейпцига" (4:1).