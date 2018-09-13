Унаи Эмери: мы с Озилом хорошо ладим

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отрицает наличие конфликта между ним и полузащитником "канониров" Месутом Озилом."Мы с ним очень хорошо ладим. У меня нет времени обсуждать то, что люди говорят о нас.У меня очень хорошие взаимоотношения с Месутом и профессионально я подталкиваю его к развитию, чтобы он показывал свои лучшие качества в матчах.Месут, как и другие игроки, хорошо работает на тренировках, отрабатывает командные взаимодействия", — цитирует специалиста Sky Sports.Хавбек сыграл в нынешним сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) три матча и не отметился результативными действиями.