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Унаи Эмери: мы с Озилом хорошо ладим

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отрицает наличие конфликта между ним и полузащитником "канониров" Месутом Озилом.

"Мы с ним очень хорошо ладим. У меня нет времени обсуждать то, что люди говорят о нас.

У меня очень хорошие взаимоотношения с Месутом и профессионально я подталкиваю его к развитию, чтобы он показывал свои лучшие качества в матчах.

Месут, как и другие игроки, хорошо работает на тренировках, отрабатывает командные взаимодействия", — цитирует специалиста Sky Sports.

Хавбек сыграл в нынешним сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) три матча и не отметился результативными действиями.

"Газета.ру"
Теги: Эмери Озил Арсенал
Сегодня, 21:44
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