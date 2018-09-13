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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Унаи Эмери: мы с Озилом хорошо ладим
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отрицает наличие конфликта между ним и полузащитником "канониров" Месутом Озилом.
"Мы с ним очень хорошо ладим. У меня нет времени обсуждать то, что люди говорят о нас.
У меня очень хорошие взаимоотношения с Месутом и профессионально я подталкиваю его к развитию, чтобы он показывал свои лучшие качества в матчах.
Месут, как и другие игроки, хорошо работает на тренировках, отрабатывает командные взаимодействия", — цитирует специалиста Sky Sports.
Хавбек сыграл в нынешним сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) три матча и не отметился результативными действиями.
"Газета.ру"
"Мы с ним очень хорошо ладим. У меня нет времени обсуждать то, что люди говорят о нас.
У меня очень хорошие взаимоотношения с Месутом и профессионально я подталкиваю его к развитию, чтобы он показывал свои лучшие качества в матчах.
Месут, как и другие игроки, хорошо работает на тренировках, отрабатывает командные взаимодействия", — цитирует специалиста Sky Sports.
Хавбек сыграл в нынешним сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) три матча и не отметился результативными действиями.
"Газета.ру"
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