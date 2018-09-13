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Уго Льорис остается капитаном "Тоттенхэма", несмотря на вождение в нетрезвом виде

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино проинформировал, что голкипер Уго Льорис останется капитаном команды, несмотря на вождение в нетрезвом виде.

"Останется ли он капитаном? Конечно. Он первый, кто сожалеет обо всем. Мы не боги, и не можем судить людей. Мы все можем допустить ошибку. Это большой урок для всех. Он сказал: "Я ошибся. Теперь я должен заплатить, как мужчина", — приводит слова специалиста The Guardian.

Льорис предстал перед судом за вождение в нетрезвом виде и признал свою вину. Он был оштрафован на ?50 тыс. и лишен водительских прав на 20 месяцев.

"Газета.ру"
Теги: Льорис Тоттенхэм Почеттино
Сегодня, 22:07
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