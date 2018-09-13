Зинедин Зидан хочет подписать Гризманна, если возглавит "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может сменить Жозе Моуринью у руля "Манчестер Юнайтед".По информации Le 10Sport, французский специалист уже рассказал руководству английского клуба о желании подписать контракт с нападающим мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном.При этом "Манчестер Юнайтед" должен будет выплатить €200 млн отступных за 27-летнего французского футболиста.