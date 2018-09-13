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Зинедин Зидан хочет подписать Гризманна, если возглавит "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может сменить Жозе Моуринью у руля "Манчестер Юнайтед".

По информации Le 10Sport, французский специалист уже рассказал руководству английского клуба о желании подписать контракт с нападающим мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном.

При этом "Манчестер Юнайтед" должен будет выплатить €200 млн отступных за 27-летнего французского футболиста.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Гризманн Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:46
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№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
А раньше он о чем думал? Гризманн только недавно продлил контракт с клубом на новых условиях. Неслабая такая нагрузка на бюджет.


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Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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