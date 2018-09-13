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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Зинедин Зидан хочет подписать Гризманна, если возглавит "Манчестер Юнайтед"
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может сменить Жозе Моуринью у руля "Манчестер Юнайтед".
По информации Le 10Sport, французский специалист уже рассказал руководству английского клуба о желании подписать контракт с нападающим мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном.
При этом "Манчестер Юнайтед" должен будет выплатить €200 млн отступных за 27-летнего французского футболиста.
"Газета.ру"
По информации Le 10Sport, французский специалист уже рассказал руководству английского клуба о желании подписать контракт с нападающим мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном.
При этом "Манчестер Юнайтед" должен будет выплатить €200 млн отступных за 27-летнего французского футболиста.
"Газета.ру"
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