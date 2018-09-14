Марио Балотелли выведен из состава "Ниццы" из-за лишнего веса

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли, который был исключен из состава сборной Италии из-за лишнего веса, по возвращению в клуб был также временно выведен и из состава "орлят". Об этом сообщает Football Italia.Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра не включил Балотелли в заявку команды на матч 5-го тура Лиги 1 против "Ренна".По слухам, вес Балотелли, чей рост составляет 189 см, перевалил за отметку в 100 кг. Отметим, что игрок практически полностью пропустил предсезонную подготовку "Ниццы", так как летом был всерьез настроен перейти в "Марсель", но сделка так и не состоялась.