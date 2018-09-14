"Манчестер Юнайтед" должен сделать выбор между Погба и Моуринью

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба может перейти в туринский "Ювентус".По информации Rai Sport, агент французского футболиста Мино Райола постоянно контактирует с представителями итальянского клуба. Стоит отметить, что за "Ювентус" Погба выступал с 2012 по 2016 год. Именно из этого клуба французский футболист перешел в стан "красных дьяволов".Одной из причин желания уйти является конфликт игрока с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Если португальский специалист покинет свой пост, то руководство команды может сохранить Погба в составе.