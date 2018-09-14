Роберто Манчини во главе сборной Италии побил антирекорд, державшийся более 50 лет

Национальная команда Италии последний раз побеждала в официальном матче 9 октября 2017 года, когда в отборочной игре чемпионата мира оказалась сильнее сборной Албании со счётом 1:0.Далее последовали неудачные встречи со Швецией в стыковых матчах за право попасть на российский мундиаль и две игры на групповом этапе Лиги наций – против Польши (1:1) и Португалии (0:1).Таким образом сборная Италии впервые с 1959 года не одержала ни одной победы за календарный год. Единственный успех пришёлся на дебют Роберто Манчини в товарищеской встрече против Саудовской Аравии (2:1).