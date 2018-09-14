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Роберто Манчини во главе сборной Италии побил антирекорд, державшийся более 50 лет

Национальная команда Италии последний раз побеждала в официальном матче 9 октября 2017 года, когда в отборочной игре чемпионата мира оказалась сильнее сборной Албании со счётом 1:0.

Далее последовали неудачные встречи со Швецией в стыковых матчах за право попасть на российский мундиаль и две игры на групповом этапе Лиги наций – против Польши (1:1) и Португалии (0:1).

Таким образом сборная Италии впервые с 1959 года не одержала ни одной победы за календарный год. Единственный успех пришёлся на дебют Роберто Манчини в товарищеской встрече против Саудовской Аравии (2:1).
Теги: Сборная Италии Манчини
Сегодня, 09:47
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№4 Написал: Vadimus_I г.Уфа (Сегодня, 11:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сколько он уже клубов угробил. И в Скуадре Адзурре недолго протянет.
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Бедный Манч.Опять ныть станет что звезд нет?Месси то не прикупишь в сборную.Ожидаемое событие.Манчини не тренер,а топ-менеджер.Дайте ему три десятка звезд и результат будет,а иначе он работать не умеет.Особенно в плане атакующих действий.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:10) #
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serega_user,
Скоро погонят его.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:02) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
О чем они вообще думали, когда его назначали? Физрук же...
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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