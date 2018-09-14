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Пеп Гвардиола: АПЛ кажется лучше, чем она есть на самом деле, из-за того, как ее продают и транслируют

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что английская премьер-лига кажется лучше, чем она есть на самом деле.

"АПЛ кажется лучше, чем она есть на самом деле, из-за того, как ее продают и транслируют.

Что касается местной прессы, то после работы в "Барселоне" я могу много стерпеть. Англии и Германии не свойственны плохой уровень и жестокость испанской прессы", – сказал Гвардиола Marca.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 19:29
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