Пеп Гвардиола: АПЛ кажется лучше, чем она есть на самом деле, из-за того, как ее продают и транслируют

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что английская премьер-лига кажется лучше, чем она есть на самом деле."АПЛ кажется лучше, чем она есть на самом деле, из-за того, как ее продают и транслируют.Что касается местной прессы, то после работы в "Барселоне" я могу много стерпеть. Англии и Германии не свойственны плохой уровень и жестокость испанской прессы", – сказал Гвардиола Marca.