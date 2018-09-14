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"Монако" - "Тулуза": Головин вне заявки

Полузащитник Александр Головин не попал в заявку "Монако" на матч 5-го тура лиги 1 против "Тулузы".

Российский хавбек на этой неделе восстановился от травмы, полученной в конце предсезонных сборов

Матч "Тулуза" – "Монако" состоится в субботу, 15 сентября. Начало – в 21.00 по московскому времени.

Пресс-служба "Монако"
Теги: Головин Монако Тулуза
Вчера, 22:45
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