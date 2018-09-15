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Отличный автогол из чемпионата Ирландии (видео)

Защитник "Корк Сити" Дамьен Дилейни открыл счет в матче 31-го тура чемпионата Ирландии против "Богемианс".

Однако 37-летний ветеран забил в свои ворота.

На 10-й минуте встречи экс-игрок "Лестера", "КПР" и "Кристал Пэлас" попытался сделать передачу вратарю, но в итоге пробил в дальнюю штангу ворот и открыл счет.

Сегодня, 08:26
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