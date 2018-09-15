Отличный автогол из чемпионата Ирландии (видео)

Incredible!!! Bohs lead, thanks to an unbelievable own goal from Damien Delaney https://t.co/g1jeauosfl #RTEsoccer pic.twitter.com/iAlCcMOcwi — Soccer Republic (@SoccRepublic) September 14, 2018

Защитник "Корк Сити" Дамьен Дилейни открыл счет в матче 31-го тура чемпионата Ирландии против "Богемианс".Однако 37-летний ветеран забил в свои ворота.На 10-й минуте встречи экс-игрок "Лестера", "КПР" и "Кристал Пэлас" попытался сделать передачу вратарю, но в итоге пробил в дальнюю штангу ворот и открыл счет.