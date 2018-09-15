"Химки" заключат с "Монако" договор о сотрудничестве

Генеральный директор "Химок" Василий Иванов отметил, что подмосковный клуб готов бороться за выход в РПЛ."Все понимают, что главный областной клуб должен быть в РПЛ, так что будем бороться. В любом случае в перспективе видим "Химки" только в премьер-лиге.Также мы готовимся заключить договор о сотрудничестве с "Монако". В последней поездке в Европу я встречался с вице-президентом клуба Вадимом Васильевым. Мы обсудили перспективы сотрудничества — возможный обмен знаниями, стажировки тренеров и футболистов. Пока наметили направления, дальше будем еще встречаться, думать, как сделать так, чтобы была польза для обоих клубов.Головина они уже взяли, понимают, что в России могут появляться хорошие футболисты, их нужно только доводить до серьезного уровня. Так что незаметная подготовительная работа идет весьма серьезная", — сказал Иванов.