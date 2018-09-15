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"Химки" заключат с "Монако" договор о сотрудничестве

Генеральный директор "Химок" Василий Иванов отметил, что подмосковный клуб готов бороться за выход в РПЛ.

"Все понимают, что главный областной клуб должен быть в РПЛ, так что будем бороться. В любом случае в перспективе видим "Химки" только в премьер-лиге.

Также мы готовимся заключить договор о сотрудничестве с "Монако". В последней поездке в Европу я встречался с вице-президентом клуба Вадимом Васильевым. Мы обсудили перспективы сотрудничества — возможный обмен знаниями, стажировки тренеров и футболистов. Пока наметили направления, дальше будем еще встречаться, думать, как сделать так, чтобы была польза для обоих клубов.

Головина они уже взяли, понимают, что в России могут появляться хорошие футболисты, их нужно только доводить до серьезного уровня. Так что незаметная подготовительная работа идет весьма серьезная", — сказал Иванов.

Onedivision
Теги: Химки Монако
Сегодня, 13:30
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№1 Написал: citrus63 Самара (Сегодня, 13:36) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Крылья тоже заключали договор о сотрудничестве с Интером - выхлопа ноль.
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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