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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Лукаку: Моуринью заслуживает большего уважения
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку считает необоснованной критику в адрес главного тренера английской команды Жозе Моуринью.
"Не понимаю, почему все так сильно критикуют нашего тренера. Он только пытается построить крепость из этой команды, и мы, как игроки, знаем об этом. Моуринью — победитель. Настоящая личность. Он хочет помочь нам, хочет привести нас к победам, и это нормально, что при проигрыше он злится.
Думаю, Моуринью заслуживает большего уважения", — приводит слова Лукаку пресс-служба "Манчестер Юнайтед".
"Не понимаю, почему все так сильно критикуют нашего тренера. Он только пытается построить крепость из этой команды, и мы, как игроки, знаем об этом. Моуринью — победитель. Настоящая личность. Он хочет помочь нам, хочет привести нас к победам, и это нормально, что при проигрыше он злится.
Думаю, Моуринью заслуживает большего уважения", — приводит слова Лукаку пресс-служба "Манчестер Юнайтед".
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