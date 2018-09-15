Новости партнеров

Лукаку: Моуринью заслуживает большего уважения

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку считает необоснованной критику в адрес главного тренера английской команды Жозе Моуринью.

"Не понимаю, почему все так сильно критикуют нашего тренера. Он только пытается построить крепость из этой команды, и мы, как игроки, знаем об этом. Моуринью — победитель. Настоящая личность. Он хочет помочь нам, хочет привести нас к победам, и это нормально, что при проигрыше он злится.

Думаю, Моуринью заслуживает большего уважения", — приводит слова Лукаку пресс-служба "Манчестер Юнайтед".
Теги: Лукаку Манчестер Юнайтед Моуринью
Сегодня, 14:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.