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Джон Терри: скоро стану тренером

Экс-защитник "Челси" Джон Терри провел тренировку вместе с лондонским клубом.

"Было здорово сегодня вернуться в "Челси", чтобы провести с парнями тренировку и поработать над получением лицензии уровня "А". Скоро я стану тренером", — написал Терри в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Терри может завершить карьеру и начать тренерскую карьеру в "Челси".
Теги: Терри Челси
Сегодня, 15:33
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