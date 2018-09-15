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"Реал" смог уйти от поражения в Бильбао

Мадридский "Реал" на выезде в Бильбао разошелся миром с местным "Атлетиком" в матче 4-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании. Примера. 4-й тур
"Атлетик" (Бильбао) – "Реал" (Мадрид) – 1:1 (1:0)

Голы: Муниаин, 32. – Иско, 64.

Команда Хулена Лопетеги прервала серию из трех побед кряду и набрала 10 очков, отстав от "Барселоны" на два очка. Коллектив из Бильбао набрал 5 очков и поднялся на 4-ю строчку.
Теги: Реал Атлетик
Вчера, 23:41
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