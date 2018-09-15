"Реал" смог уйти от поражения в Бильбао

Мадридский "Реал" на выезде в Бильбао разошелся миром с местным "Атлетиком" в матче 4-го тура чемпионата Испании.Муниаин, 32. – Иско, 64.Команда Хулена Лопетеги прервала серию из трех побед кряду и набрала 10 очков, отстав от "Барселоны" на два очка. Коллектив из Бильбао набрал 5 очков и поднялся на 4-ю строчку.