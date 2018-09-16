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Ромелу Лукаку: Моуринью сказал, что мы сыграли хорошо, но не здорово

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прокомментировал победу своей команды в матче против "Уотфорда" (2:1) в 5-ом туре АПЛ.

"Мы были слишком неряшливы, но добились еще одной победы. У нас было несколько хороших комбинаций с участием Лингарда, Санчеса и меня. Моуринью сказал, что мы сыграли хорошо, но не здорово. Мы осознали, что нам нужно сделать", - передает его слова ВВС.
Теги: Лукаку Манчестер Юнайтед
Сегодня, 08:45
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