Ромелу Лукаку: Моуринью сказал, что мы сыграли хорошо, но не здорово

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прокомментировал победу своей команды в матче против "Уотфорда" (2:1) в 5-ом туре АПЛ."Мы были слишком неряшливы, но добились еще одной победы. У нас было несколько хороших комбинаций с участием Лингарда, Санчеса и меня. Моуринью сказал, что мы сыграли хорошо, но не здорово. Мы осознали, что нам нужно сделать", - передает его слова ВВС.