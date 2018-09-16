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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Арьен Роббен: тренер знает, чего он хочет
Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен прокомментировал победу своей команды в матче против "Байера" (3:1) в 3-ем туре Бундеслиги.
"Это был сложный матч против очень сложного соперника. Они были очень опасны во время контратак. Но когда так быстро удается отыграться, то потом ты уже играешь спокойнее. Но нам еще есть куда расти. Мы на правильном пути. Тренер знает, чего он хочет", - цитирует Роббена официальный сайт клуба.
"Это был сложный матч против очень сложного соперника. Они были очень опасны во время контратак. Но когда так быстро удается отыграться, то потом ты уже играешь спокойнее. Но нам еще есть куда расти. Мы на правильном пути. Тренер знает, чего он хочет", - цитирует Роббена официальный сайт клуба.
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