Серхио Рамос: "Атлетик" - одна из самых сложных команд на выезде

Защитник "Реала" Серхио Рамос рассказал о матче своей команды против "Атлетика" (1:1) в 4-ом туре Примеры."Мы знали, что "Атлетик" - одна из самых сложных команд на выезде. Они играют в мобильный футбол, хотя мы об этом прекрасно знали. В первом тайме нам надо было быстрее двигать мяч, открываться между линиями. Нам было трудно создавать шансы. Это и отразилось на результате", - цитирует Рамоса AS.