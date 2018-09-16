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Форвард "Ювентуса" может перейти в "МЮ" как часть сделки по Погба

Туринский "Ювентус" может предложить "Манчестер Юнайтед" включить нападающего Пауло Дибалу в сделку по полузащитнику "красных дьяволов" Полю Погба.

По информации Mirror, туринский клуб хочет осуществить трансфер французского футболиста за €168 млн. При этом €112 млн будут отнесены к стоимости аргентинского игрока.

Сам Дибала хочет сменить клуб, поскольку с появлением в команде нападающего Криштиану Роналду потерял место в основном составе. Погба в свою очередь также хочет покинуть английский клуб, главной причиной такого желания называется конфликт с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Газета.ру
Теги: Ювентус Манчестер Юнайтед Дибала
Сегодня, 12:09
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:56) #
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Для обоих это будет плюс
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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