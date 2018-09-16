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Дэвид Мойес готов стать главным тренером США

Бывший главный тренер "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес готов возглавить сборную США, сообщает The Sun.

Последним местом работы 55-летнего шотландца был "Вест Хэм", который он покинул по итогам сезона-2017/18.

Последним главным тренером сборной США был Брюс Арена, в настоящее время исполняющим обязанности наставника команды является Дэйв Сарачан.
Теги: Мойес Сборная США
Сегодня, 13:36
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