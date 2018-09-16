Карло Анчелотти согласился с Сарри по поводу таланту Зелиньски

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти поделился мнением о победе над "Фиорентиной" (1:0) в матче 4-го тура чемпионата Италии. Итальянский специалист не стал перехваливать игрока своей команды Петра Зелиньски.Предшественник Анчелотти у руля неаполитанцев Маурицио Сарри заявлял, что 23-летний поляк со временем сравнится с игроком "Манчестер Сити" Кевином Де Брейне. При этом глава Футбольной федерации Польши Збигнев Бонек выразил мнение о том, что Зелиньски уже сейчас сильнее игрока "горожан".– Мы действовали так, как и планировали, но нам не хватало нескольких передач, – цитирует Calciomercato Анчелотти. – Не хотели через чур увлекаться атакой, поскольку знали, что "Фиорентина" – классная команда. Мы не торопились и в итоге забили важный гол.Зелиньски? Это отличный футболист. Однако ему нужно расти, чтобы достичь уровня Де Брейне.