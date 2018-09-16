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Криштиану Роналду - в стартовом составе "Ювентуса" на матч с "Сассуоло"

"Ювентус" объявил состав на матч 4-го тура серии А против "Сассуоло".

"Ювентус": Щенсны, Де Шильо, Бенатия, Бонуччи, Сандро, Хедира, Джан, Матьюиди, Дибала, Манджукич, Роналду.

Запасные: Перин, Пинсольо, Кьеллини, Канселу, Ругани, Пьянич, Бентанкур, Коста, Куадрадо, Киан, Бернардески
Теги: Роналду Ювентус Сассуоло
Сегодня, 15:17
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