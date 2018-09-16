Месут Озил: до сих пор поддерживаю связь с Серхио Рамосом

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил поделился воспоминаниями от пребывания в "Реале"."Если вы едете из "Вердера", где вы талантливый молодой игрок, в такой большой клуб, полный звездных игроков, вы ничто там. Если вы играете за "Реал", то даже ничья против "Барселоны", это самое худшее в мире. Вы должны выиграть каждую игру.Я хорошо провел там время и завел хороших друзей. Моим лучшим другом был Серхио Рамос, и я все еще общаюсь с ним. Для меня он, возможно, лучший защитник в мире. Он хороший парень, хороший друг", — приводят слова Озила британские СМИ.