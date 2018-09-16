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Роналду забил первый гол за "Ювентус". С метра в пустые ворота (видео)

Нападающий Криштиану Роналду забил первый гол за "Ювентус" в официальных матчах. Это произошло в матче четвертого тура чемпионата Италии с "Сассуоло".

Он открыл счет в данной игре, забив на 50-й минуте. Португалец отправил мяч в пустые ворота с метра.

Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 17:36
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(3)
№3 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 18:05) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
абсолютное хладнокровие
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 18:00) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кержаков такие не забивал!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 17:44) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
дубль уже )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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