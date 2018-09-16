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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Сассуоло"
"Ювентус" обыграл "Сассуоло" со счетом 2:1 в матче 4-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
4 тур
"Ювентус" – "Сассуоло" 2:1
Голы: Роналду, 50, 65 - Бабакар, 90+1.
"Ювентус": Щенсны, Канселу, Бенатиа, Бонуччи, Сандро (Куадрадо, 79), Хедира, Джан (Бентанкур, 72), Матюиди, Дибала, Манджукич (Коста, 61), Роналду.
"Сассуоло": Консильи, Феррари, Марлон, Рожерио (Дель'Орко, 72), Лирола, Дункан, Бурабиа, Локателли (Бабакар, 83), Джуричич (Ди Франческо, 60), Берарди, Боатенг.
Предупреждения: Джуричич, 23, Берарди, 26, Канселу, 32, Бурабиа, 40, Сандро, 60.
Удаление: Коста, 90+3.
Чемпионат Италии
4 тур
"Ювентус" – "Сассуоло" 2:1
Голы: Роналду, 50, 65 - Бабакар, 90+1.
"Ювентус": Щенсны, Канселу, Бенатиа, Бонуччи, Сандро (Куадрадо, 79), Хедира, Джан (Бентанкур, 72), Матюиди, Дибала, Манджукич (Коста, 61), Роналду.
"Сассуоло": Консильи, Феррари, Марлон, Рожерио (Дель'Орко, 72), Лирола, Дункан, Бурабиа, Локателли (Бабакар, 83), Джуричич (Ди Франческо, 60), Берарди, Боатенг.
Предупреждения: Джуричич, 23, Берарди, 26, Канселу, 32, Бурабиа, 40, Сандро, 60.
Удаление: Коста, 90+3.
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