Новости партнеров

Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Сассуоло"

"Ювентус" обыграл "Сассуоло" со счетом 2:1 в матче 4-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

4 тур

"Ювентус" – "Сассуоло" 2:1

Голы: Роналду, 50, 65 - Бабакар, 90+1.

"Ювентус": Щенсны, Канселу, Бенатиа, Бонуччи, Сандро (Куадрадо, 79), Хедира, Джан (Бентанкур, 72), Матюиди, Дибала, Манджукич (Коста, 61), Роналду.

"Сассуоло": Консильи, Феррари, Марлон, Рожерио (Дель'Орко, 72), Лирола, Дункан, Бурабиа, Локателли (Бабакар, 83), Джуричич (Ди Франческо, 60), Берарди, Боатенг.

Предупреждения: Джуричич, 23, Берарди, 26, Канселу, 32, Бурабиа, 40, Сандро, 60.
Удаление: Коста, 90+3.
Теги: Роналду Ювентус Сассуоло
Сегодня, 18:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: xxd (Сегодня, 18:44) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну, наконец, прорвало чувака, а то весь мир переживал..)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.