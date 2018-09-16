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"Витесс" Леонида Слуцкого одержал вторую победу в чемпионате Голландии

В матче 5-го тура чемпионата Голландии "Витесс" победил "Зволле" со счетом 2:0. Оба мяча в составе команды Леонида Слуцкого забил Тим Матавж в первом тайме.

Это вторая победа "Витесса" в чемпионате Голландии под руководством Слуцкого. В первом туре клуб из Арнема разгромил "Гронинген" (5:1), после чего были ничьи с "Херенвеном" (1:1) и АЗ (0:0). Также "Витесс" проиграл "Аяксу" со счетом 0:4.
Теги: Витесс Слуцкий
Сегодня, 20:02
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№3 Написал: MIG Piter (Сегодня, 20:21) #
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удачи, Леонид


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Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:14) #
  • +1
  •  (3)
online

Леониду Викторовичу желаю удачи! Пусть пропагандирует наш российский тренерский цех!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: Alter ego (Сегодня, 20:04) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
плюсик Слуцкому в копилку
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
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