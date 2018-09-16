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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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17:47
Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
17:18
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
"Витесс" Леонида Слуцкого одержал вторую победу в чемпионате Голландии
В матче 5-го тура чемпионата Голландии "Витесс" победил "Зволле" со счетом 2:0. Оба мяча в составе команды Леонида Слуцкого забил Тим Матавж в первом тайме.
Это вторая победа "Витесса" в чемпионате Голландии под руководством Слуцкого. В первом туре клуб из Арнема разгромил "Гронинген" (5:1), после чего были ничьи с "Херенвеном" (1:1) и АЗ (0:0). Также "Витесс" проиграл "Аяксу" со счетом 0:4.
Это вторая победа "Витесса" в чемпионате Голландии под руководством Слуцкого. В первом туре клуб из Арнема разгромил "Гронинген" (5:1), после чего были ничьи с "Херенвеном" (1:1) и АЗ (0:0). Также "Витесс" проиграл "Аяксу" со счетом 0:4.
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