"Витесс" Леонида Слуцкого одержал вторую победу в чемпионате Голландии

В матче 5-го тура чемпионата Голландии "Витесс" победил "Зволле" со счетом 2:0. Оба мяча в составе команды Леонида Слуцкого забил Тим Матавж в первом тайме.Это вторая победа "Витесса" в чемпионате Голландии под руководством Слуцкого. В первом туре клуб из Арнема разгромил "Гронинген" (5:1), после чего были ничьи с "Херенвеном" (1:1) и АЗ (0:0). Также "Витесс" проиграл "Аяксу" со счетом 0:4.