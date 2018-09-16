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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
Уэйн Руни: было нелегко решиться на уход из "Манчестер Юнайтед"
Бывший нападающий "Эвертона" и сборной Англии Уэйн Руни рассказал, почему был вынужден уйти в в американский "Ди Си Юнайтед".
"Было нелегко решиться на уход из "Манчестер Юнайтед". Но я не играл, поэтому и перешел в "Эвертон". Я хотел помочь моей первой команде завоевать первый трофей с 1995 года. Это всегда было моей мечтой, но, к сожалению, ничего не вышло.
В какой-то момент возникло впечатление, что мы начинаем закладывать фундамент для завоевания трофеев в будущем и попадания в топ-6 в АПЛ. Мне казалось, что клуб готов идти вперед и приглашать новичков. Я думал, что я смогу быть часть всего этого.
Предполагаю, что решение о расставании со мной принимал владелец. Он хотел брать новых людей в команду. У меня была определенная зарплата в "Эвертоне", и он решил использовать эти деньги на других.
Я спрашивал насчет своего будущего у Сэма Эллардайса. Он сказал, что готов выпускать меня на поле в следующем сезоне. Но также добавил: «Не уверен, что у владельца такое же мнение насчет тебя", — цитирует Руни The Times.
"Газета.ру"
"Было нелегко решиться на уход из "Манчестер Юнайтед". Но я не играл, поэтому и перешел в "Эвертон". Я хотел помочь моей первой команде завоевать первый трофей с 1995 года. Это всегда было моей мечтой, но, к сожалению, ничего не вышло.
В какой-то момент возникло впечатление, что мы начинаем закладывать фундамент для завоевания трофеев в будущем и попадания в топ-6 в АПЛ. Мне казалось, что клуб готов идти вперед и приглашать новичков. Я думал, что я смогу быть часть всего этого.
Предполагаю, что решение о расставании со мной принимал владелец. Он хотел брать новых людей в команду. У меня была определенная зарплата в "Эвертоне", и он решил использовать эти деньги на других.
Я спрашивал насчет своего будущего у Сэма Эллардайса. Он сказал, что готов выпускать меня на поле в следующем сезоне. Но также добавил: «Не уверен, что у владельца такое же мнение насчет тебя", — цитирует Руни The Times.
"Газета.ру"
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