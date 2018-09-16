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"Фрайбург" и "Штутгарт" забили шесть голов на двоих

Чемпионат Германии

3 тур

"Фрайбург" – "Штутгарт" 3:3

Гол: Гондорф, 2, 58, Вальдшмидт, 81 - Инсуа, 44, Гомес, 49, 56

"Фрайбург": Шволов, Штенцель, Гюнтер, Гульде, Хайнц, Гондорф (Коч, 90+3), Хаберер, Хефлер, Франц (Кублер, 88), Петерсен, Нидерлехнер (Вальдшмидт, 68)

"Штутгарт": Цилер, Бек (Донис, 86), Инсуа, Аого, Баумгартль, Павар, Кастро (Аколо, 46), Аскасибар, Гентнер (Бадштубер, 77), Гонсалес, Гомес

Предупреждения: Аскасибар, 32, Штенцель, 73, Гомес, 75, Инсуа, 78, Бадштубер, 90+1

Удаления: Штенцель, 83
Теги: Фрайбург Штутгарт
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