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Криштиану Роналду: после перехода из "Реала" я был немного напряжен, не забивал

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над "Сассуоло" (2:1) в матче четвертого тура Серии А, где ему наконец удалось забить.

"Я очень счастлив, мы начали хорошо. "Сассуоло" хорошо оборонялся, но мы добились высокой производительности и заслужили победу", — цитирует футболиста Sky Sport Italia.

Также он поделился впечатлениями от первого гола за "Ювентус".

"Я действительно хотел забить эти голы, и я рад, что мне это удалось. Это футбол, важно, что команда побеждает. Очевидно, что после перехода из "Реала" я был немного напряжен, не забивал, были определенные ожидания. Я благодарю товарищей по команде за то, что поддерживали меня. Я знал, что хорошо работаю, и голы — это вопрос времени. Хорошо адаптируюсь к итальянскому футболу", — отметил Роналду.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус
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