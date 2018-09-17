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"Милан" сыграл вничью с Кальяри", Игуаин забил первый гол за "россонери"

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Милан" сыграл на выезде вничью с "Кальяри" – 1:1.

Чемпионат Италии

4 тур

"Кальяри" – "Милан" 1:1

Голы: Педро, 4, Игуаин, 55

"Кальяри": Краньо, Срна, Романья, Клаван, Падоин, Брадарич, Кастро (Дессена, 84), Педро (Сау, 64), Барелла, Паволетти, Фариас (Ионицэ, 52)

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Родригес (Лашальт, 85), Мусаккио, Романьоли, Билья, Кессье, Бонавентура (Бакайоко, 66), Чалханоглу (Кастильехо, 73), Игуаин, Сусо

Предупреждения: Срна, 72, Кессье, 90+1
Теги: Кальяри Милан
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