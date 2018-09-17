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Ибрагимович о стычке с соперником: да у меня голов больше, чем у этого парня матчей

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал стычку с Майклом Брэдли после поражения от "Торонто" (3:5)

"Он что, думает, что является философом футбола? Да у меня голов больше, чем у него проведённых матчей, так что он должен ко мне прислушиваться", — сказал Златан.

Отметим, что за свою карьеру американский полузащитник провёл более 550 матчей, а шведский форвард в этом матче достиг отметки в 500 голов за карьеру. Только Криштиану Роналду и Лионель Мессии из действующих игроков имеют подобный результат.

Sportsnet
Теги: Ибрагимович
Сегодня, 10:17
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