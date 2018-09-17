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Невероятный промах с полуметра из чемпионата Франции (видео)

Нападающий "Марселя" Константинос Митроглу промазал из выгоднейшей позиции в матче чемпионата Франции против "Генгама" (4:0).

Греческий форвард после подачи углового не смог поразить пустой угол ворот в упор.

Теги: Марсель Генгам
Сегодня, 10:55
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:12) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Все правильно грек делал, отличный нап.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 10:59) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ничего такого, от головы в падении вообще мяч может куда угодно полететь)
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
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