Невероятный промах с полуметра из чемпионата Франции (видео)

Нападающий "Марселя" Константинос Митроглу промазал из выгоднейшей позиции в матче чемпионата Франции против "Генгама" (4:0).Греческий форвард после подачи углового не смог поразить пустой угол ворот в упор.