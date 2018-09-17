Франческо Тотти может возобновить карьеру в 41 год

Бывший полузащитник "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти может стать футболистом австралийского клуба "АПИА Тайгерс".По словам представитель академии австралийской команды, которая сотрудничает с римским клубом, "АПИА Тайгерс" попробует уговорить завершившего карьеру Тотти принять участие в матче плей-офф чемпионата страны."Клуб пытается сделать что-то особенное. Мы уже сделали предложение и ждем результата", — цитирует Энтони Уччио Goal.Тотти планирует посетить Сидней в октябре 2018 года. Также в Австралию прибудет еще один экс-игрок "Ромы" Джузеппе Джаннини.