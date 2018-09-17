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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Франческо Тотти может возобновить карьеру в 41 год
Бывший полузащитник "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти может стать футболистом австралийского клуба "АПИА Тайгерс".
По словам представитель академии австралийской команды, которая сотрудничает с римским клубом, "АПИА Тайгерс" попробует уговорить завершившего карьеру Тотти принять участие в матче плей-офф чемпионата страны.
"Клуб пытается сделать что-то особенное. Мы уже сделали предложение и ждем результата", — цитирует Энтони Уччио Goal.
Тотти планирует посетить Сидней в октябре 2018 года. Также в Австралию прибудет еще один экс-игрок "Ромы" Джузеппе Джаннини.
"Газета.ру"
По словам представитель академии австралийской команды, которая сотрудничает с римским клубом, "АПИА Тайгерс" попробует уговорить завершившего карьеру Тотти принять участие в матче плей-офф чемпионата страны.
"Клуб пытается сделать что-то особенное. Мы уже сделали предложение и ждем результата", — цитирует Энтони Уччио Goal.
Тотти планирует посетить Сидней в октябре 2018 года. Также в Австралию прибудет еще один экс-игрок "Ромы" Джузеппе Джаннини.
"Газета.ру"
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