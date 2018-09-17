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"Барселона" может купить Кейна на замену Луису Суаресу

"Барселона" может приобрести нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, сообщает Goal.com.

Руководство "Барселоны" видит в лице англичанина замену 31-летнему Луису Суаресу. Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Кейн провел 5 матчей за "шпор" и забил 2 гола.
Теги: Кейн Тоттенхэм Барселона
Сегодня, 18:16
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