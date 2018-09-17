Жозе Моуринью хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" Месута Озила

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил может стать игроком "Манчестер Юнайтед", передает Express.Сообщается, что в услугах немца заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью, который работал с Озилом в "Реале".Озил выступает за "Арсенал" с 2013 года. В составе "канониров" он трижды выигрывал Кубок Англии.