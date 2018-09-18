Дуглас Коста получит минимум три матча дисквалификации и штраф до 100 тысяч евро

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста может быть дисквалифицирован минимум на три матча в чемпионате Италии и получить штраф до 100 000 евро за плевок в лицо полузащитнику "Сассуоло" Федерико Ди Франческо, сообщает Football Italia.Напомним, бразильский футболист получил за этот поступок красную карточку.