Ирвинг Лосано заявил, что мечтает играть в "Барселоне"

Полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано заявил, что хотел бы играть за "Барселону"."Чемпионат мира прошел для меня хорошо. Многие клубы меня там просматривали, и это очень приятно. Агент сказал, что есть интерес и со стороны "Барселоны" и он рассмотрит все варианты. Для меня переход в такой великий клуб, как "Барселона", стал бы воплощением мечты", - цитирует игрока Goal.