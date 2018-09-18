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Ирвинг Лосано заявил, что мечтает играть в "Барселоне"

Полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано заявил, что хотел бы играть за "Барселону".

"Чемпионат мира прошел для меня хорошо. Многие клубы меня там просматривали, и это очень приятно. Агент сказал, что есть интерес и со стороны "Барселоны" и он рассмотрит все варианты. Для меня переход в такой великий клуб, как "Барселона", стал бы воплощением мечты", - цитирует игрока Goal.
Теги: ПСВ Барселона
Сегодня, 09:22
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