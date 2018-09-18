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Тренер "Реала" назвал игроков, которыми хочет усилить состав
Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги планирует укрепить позицию левого защитника.
По информации портала Goal, специалист уже озвучил руководству мадридского клуба имена тех футболистов, которых он хочет видеть в "Реале". В этот список вошли защитник "Челси" Маркос Алонсо, футболист "Порту" Алекс Теллес и игрок "Валенсии" Хосе Гайя.
Как сообщает источник, мадридская команда намерена подписать одного из этих футболистов в зимнее трансферное окно.
Лопетеги подписал трехлетний контракт со "Реалом" этим летом, ради этого покинув пост главного тренера сборной Испании прямо перед чемпионатом мира в России.
"Газета.ру"
По информации портала Goal, специалист уже озвучил руководству мадридского клуба имена тех футболистов, которых он хочет видеть в "Реале". В этот список вошли защитник "Челси" Маркос Алонсо, футболист "Порту" Алекс Теллес и игрок "Валенсии" Хосе Гайя.
Как сообщает источник, мадридская команда намерена подписать одного из этих футболистов в зимнее трансферное окно.
Лопетеги подписал трехлетний контракт со "Реалом" этим летом, ради этого покинув пост главного тренера сборной Испании прямо перед чемпионатом мира в России.
"Газета.ру"
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