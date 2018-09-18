Президент "Барселоны" считает хорошей идею провести матч с "Жироной" в США

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информации о том, что матч с "Жироной" может пройти в США.Однако президент отметил, что не знает точно, произойдет ли это. Встреча между двумя клубами из Каталонии запланирована на 26 января, она должна пройти в Майами на арене "Hard Rock Stadium"."Не знаю, состоится ли матч в США. Это вопрос не к нам, но это вариант кажется очень хорошей идеей", — приводит слова Бартомеу El Transistor.