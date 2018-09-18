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Сборная Ирака проведет товарищеский матч с Аргентиной

Сборная Ирака назвала соперников по ближайшим товарищеским матчам.

В октябре иракские футболисты встретятся с командами Аргентины и Саудовской Аравии.

Теги: Сборная Ирака Сборная Аргентины
Сегодня, 12:07
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