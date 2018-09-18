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Джон Терри: я все еще жду предложений

Бывший капитан сборной Англии и "Челси" Джон Терри рассказал, что пока не определился со своим будущим.

Летом футболист стал свободным агентом после истечения контракта с "Астон Виллой". В сентябре Терри был близок к переходу в "Спартак", но в последний момент трансфер сорвался. По словам футболиста, причиной стали семейные обстоятельства.

"Я все еще не решил, что буду делать. Хочу стать тренером, поэтому сейчас работаю с молодежью. Но я тренируюсь каждый день, нужно оставаться в форме на всякий случай. Я все еще жду предложений", - цитирует Терри Birmingham Mail.
Теги: Терри Спартак
Сегодня, 12:10
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№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не дождёшься, после отказа спартаку, тебя все за ненормального считают: просрал ты своё Счастье, Джон.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergeevich
После того что сделал со Спартаком

жениться надо


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Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№8 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:16) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
После того что сделал со Спартаком, никто связываться не будет.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: лад USSR (Сегодня, 13:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
ХОЧУ БАБЛА!!! МНОГО БАЛА!!! Примерно это читает между строк.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:05) #
  • -1
  •  (3)

Теперь до "Страшного Суда" придется ждать.

Привет жене
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№5 Написал: Rasmuz (Сегодня, 13:03) #
  • -5
  •  (5)
online

Ждет приглашение от Дзюбы в "БздунTeam".
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№4 Написал: Батька (Сегодня, 12:49) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: vad1970
Предложить 5 лямов лички и завтра уже будет здесь.

100%
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 12:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
Всё с ним понятно, раз всё дело в семье, то значит ждёт предложение из МЛС. Там и условия хорошие и бабла могут положить нормально
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№2 Написал: vad1970 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:29) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Предложить 5 лямов лички и завтра уже будет здесь.
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: junga Сочи (Сегодня, 12:24) #
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Почувствовал себя сильно востребованным, а по факту весь ажиотаж придуман агентами чтоб побольше с Федуна содрать бабла


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
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