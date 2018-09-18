Джон Терри: я все еще жду предложений

Бывший капитан сборной Англии и "Челси" Джон Терри рассказал, что пока не определился со своим будущим.Летом футболист стал свободным агентом после истечения контракта с "Астон Виллой". В сентябре Терри был близок к переходу в "Спартак", но в последний момент трансфер сорвался. По словам футболиста, причиной стали семейные обстоятельства."Я все еще не решил, что буду делать. Хочу стать тренером, поэтому сейчас работаю с молодежью. Но я тренируюсь каждый день, нужно оставаться в форме на всякий случай. Я все еще жду предложений", - цитирует Терри Birmingham Mail.