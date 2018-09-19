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Златан Ибрагимович: Месси должен перебраться в MLS

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович считает, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси должен перебраться в MLS.

"Абсолютно", – сказал Ибрагимович на вопрос журналиста TMZ по поводу возможности перехода Месси в MLS.
Теги: Ибрагимович Месси
Сегодня, 08:53
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