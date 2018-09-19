Златан Ибрагимович: Месси должен перебраться в MLS

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович считает, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси должен перебраться в MLS."Абсолютно", – сказал Ибрагимович на вопрос журналиста TMZ по поводу возможности перехода Месси в MLS.