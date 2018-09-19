Сезон итальянской Серии Б будет продолжен в штатном режиме

Несмотря на заявление Итальянского олимпийского комитета, розыгрыш итальянского чемпионата Серии Б будет продолжен в штатном режиме, сообщает Football Italia."Создалось так много путаницы. Сезон будет продолжаться как обычно, потому что это то, чего хотят миллионы поклонников, и нет ничего, что могло бы его остановить. Имеющиеся обвинения и претензия не соответствуют действительности, и это вызывает экономические, организационные и спонсорские убытки", — говорится в сообщении представителей второго по силе дивизиона Италии.Изначально сообщалось, что во втором по силе итальянском чемпионате будет принимать участие 19 команд, так как сразу три клуба — "Бари", "Авеллино" и "Чезена" — объявили о банкротстве. Лига Б заявила, что в новом сезоне освободившиеся места не будут заполняться новыми командами и начала сезон с 19 клубами, однако Федерация футбола Италии опротестовала это решение. Если 21 сентября суд вынесет решение о необходимости участия 22 команд, то 24 сентября будут названы клубы, которые займут в сезоне свободные места.