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Трех футбольных чиновников дисквалифицировали за коррупцию

Вследствие расследования ФИФА по крупнейшему в своей истории коррупционному скандалу, случившемуся в 2015 году, еще трое чиновников были наказаны.

Пожизненно отстранены от футбольной деятельности были бывший председатель совета директоров Североамериканской футбольной лиги Аарон Дэвидсон, бывший атташе президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Костас Таккас и бывший консультант по спортивному маркетингу ФИФА Мигель Трухильо.

Чиновники признаны виновными в нарушении кодекса этики ФИФА и были оштрафованы на 1 млн швейцарских франков.

ТАСС
Теги: ФИФА
Сегодня, 22:16
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Когда уже всё правительство РФ дисквалифицируют???


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Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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