Трех футбольных чиновников дисквалифицировали за коррупцию

Вследствие расследования ФИФА по крупнейшему в своей истории коррупционному скандалу, случившемуся в 2015 году, еще трое чиновников были наказаны.Пожизненно отстранены от футбольной деятельности были бывший председатель совета директоров Североамериканской футбольной лиги Аарон Дэвидсон, бывший атташе президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Костас Таккас и бывший консультант по спортивному маркетингу ФИФА Мигель Трухильо.Чиновники признаны виновными в нарушении кодекса этики ФИФА и были оштрафованы на 1 млн швейцарских франков.