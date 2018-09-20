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Сестра Роналду: это просто позор! Моего брата хотят уничтожить

Сестра нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Катя Авейру назвала позором всего футбола удаление ее брата в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:0).

"Позор для мирового футбола. Справедливость восторжествует. Моего брата хотят уничтожить, но бог никогда не спит. Позор, – написала Авейра в своем инстаграме.

Для Роналду эта красная карточка стала первой за всё время выступлений в ЛЧ.
Теги: Роналду
Сегодня, 09:26
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