Хедира пропустит около трех недель из-за травмы

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира получил травму бедра в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии" (2:0).Футболисту сборной Германии понадобится около трех недель (20 дней) для полного восстановления, сообщает Sky Sport.