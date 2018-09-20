Новости партнеров

Хедира пропустит около трех недель из-за травмы

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира получил травму бедра в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии" (2:0).

Футболисту сборной Германии понадобится около трех недель (20 дней) для полного восстановления, сообщает Sky Sport.
Теги: Хедира Ювентус
Сегодня, 19:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.