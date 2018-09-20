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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Неприятности продолжаются. Лайки, отстранения, поражение от "Рапида", а впереди - дерби с ЦСКА...
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Массимо Каррера: мама Адриано чувствует себя плохо, он не мог сыграть с "Ахматом" весь матч (4)
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Геннадий Орлов: Карреру не зовут в Италию, итальянцы не верят в него. А тут он герой России (15)
Геннадий Орлов: Карреру не зовут в Италию, итальянцы не верят в него. А тут он герой России (15)
17:01
Самюэлю Жиго сняли швы (9)
Самюэлю Жиго сняли швы (9)
Ахмед Муса сделал хет-трик в чемпионате Саудовской Аравии
Нападающий "Аль-Насра" Ахмед Муса забил три гола в матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии против клуба "Аль-Кадисия" (3:0).
До этого 25-летний нигериец провел за свой клуб две игры, но не мог отличиться. Напомним, ранее он выступал за ЦСКА. В "Аль-Наср" футболист перешел из "Лестера" в августе за 17 миллионов евро.
До этого 25-летний нигериец провел за свой клуб две игры, но не мог отличиться. Напомним, ранее он выступал за ЦСКА. В "Аль-Наср" футболист перешел из "Лестера" в августе за 17 миллионов евро.
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