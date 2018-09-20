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Ахмед Муса сделал хет-трик в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий "Аль-Насра" Ахмед Муса забил три гола в матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии против клуба "Аль-Кадисия" (3:0).

До этого 25-летний нигериец провел за свой клуб две игры, но не мог отличиться. Напомним, ранее он выступал за ЦСКА. В "Аль-Наср" футболист перешел из "Лестера" в августе за 17 миллионов евро.
Теги: Муса
Сегодня, 21:21
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№3 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 22:51) #
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online

в 25 лет себя закапывать?!
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
Похож Муся там штамповать будет один за другим.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№1 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Сегодня, 21:28) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Можно только порадоваться за нашего(пусть и бывшего игрока) Мууусю wink
Регистрация: 30.10.2012 [жалоба]
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