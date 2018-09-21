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Балотелли скинул вес и вернулся к тренировкам с "Ниццей"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли вернулся к тренировкам с командой.

"Марио в стане команды. Все хорошо, он в порядке. Он готов еще не на 100%, но всю неделю он тренировался. Он хорошо работает, с правильным настроем.

Каждый день я вижу игрока, который обеспокоен тем, что хочет восстановить свой уровень, играть с партнерами и забивать", – сказал главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра.

Ранее Виейра отстранил итальянского форварда от тренировок из-за лишнего веса.

BeinSports
Теги: Ницца Балотелли
Сегодня, 12:41
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