Балотелли скинул вес и вернулся к тренировкам с "Ниццей"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли вернулся к тренировкам с командой."Марио в стане команды. Все хорошо, он в порядке. Он готов еще не на 100%, но всю неделю он тренировался. Он хорошо работает, с правильным настроем.Каждый день я вижу игрока, который обеспокоен тем, что хочет восстановить свой уровень, играть с партнерами и забивать", – сказал главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра.Ранее Виейра отстранил итальянского форварда от тренировок из-за лишнего веса.